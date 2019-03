SEPT À HUIT - Dans les coulisses de la brasserie du Lutétia

Chef 3 étoiles à Marseille, Gérald Passédat vient d’ouvrir la brasserie de l’hôtel 5 étoiles Lutétia à Paris. Les coulisses d’une carte et d’un recrutement haut de gamme, un défi méditerranéen en plein cœur de la Capitale. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.