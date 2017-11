Sept à huit - Dans les coulisses du Bon Marché, le plus vieux grand magasin du monde

Avec des robes et des accessoires de créateurs qui peuvent se vendre plusieurs dizaines de milliers d’euros, le Bon Marché est l’un des grands magasins les plus prestigieux de Paris. C’est également le plus ancien. L’enseigne est réputée à travers le monde pour ses produits raffinés et exceptionnels à la pointe de la mode. La direction propose également aux clients certains services pour personnaliser les accessoires et vêtements.