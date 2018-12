SEPT À HUIT - La crise des "gilets jaunes" toujours dans l'impasse

Des manifestants toujours mobilisés, une députée de la majorité sous pression, la maire de Paris sur le pont pour limiter l'ampleur des dérapages dans la capitale ou encore des commerçants aux abois qui passent à côté de leurs plus grosses ventes de l'année, la crise des "gilets jaunes" n'en finit plus et commence à avoir de sérieuses répercussions sur l'économie du pays. Enquête sur les préparatifs de cette quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes" et sur les raisons de ce dialogue de sourds qui nous plonge dans une impasse. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.