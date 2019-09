SEPT À HUIT - Da Vittorio, le plus grand 3 étoiles du monde

Perdu dans la campagne lombarde, Da Vittorio est un restaurant trois étoiles. À la carte, les classiques de la cuisine italienne et des plats raffinés. Ce mélange de haute gastronomie et de cuisine familiale attire du beau monde. La maison sert chaque jour pas moins de 320 couverts. Ce qui en fait le plus grand 3 étoiles du monde. Un empire bâti en 50 ans par une seule et même famille : les Cerea. Un clan, une fratrie, qui mène à la baguette 180 employés, dont 35 cuisiniers. Le tout sous l'oeil exigeant de la Mama. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.