SEPT À HUIT - Notre-Dame, le choc

C'est une catastrophe, sans victime, qui a ému le monde entier. Dans la soirée du lundi 15 avril 2019, des millions de Français ont bien cru que le feu allait tout emporter de ce monument de plus de huit siècles. Le pire a pu être évité, mais la catastrophe a laissé l'édifice très endommagé et fragilisé, avec des conséquences importantes dans la vie de ses riverains et de ses employés. Retour sur ce drame, le combat héroïque des pompiers, et sur la mobilisation mondiale en vue de la reconstruction.