SEPT À HUIT - Dans les coulisses de l'aéroport d'Orly

Orly est un aéroport centenaire, dont le trafic ne cesse d'augmenter grâce à l'explosion des compagnies low-cost. On y compte un vol toutes les 90 secondes. Un "lifting" de 380 millions d'euros y a été effectué, avec la construction d'un terminal flambant neuf qui a transformé les anciens Orly sud et ouest. Nous vous emmenons dans les coulisses du deuxième aéroport de l'Hexagone. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.