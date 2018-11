SEPT À HUIT - David Hallyday sort du silence sur la mort de son père

Pour la première fois, David Hallyday s’exprime sur les derniers jours de son père, ses relations avec Laëtitia Hallyday et l’héritage. Il se livre comme jamais et répond aux polémiques. Les propos d’un fils blessé qui n’a pas pu dire au revoir à son père. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.