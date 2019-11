SEPT À HUIT - De 20 ans à perpétuité, la vie derrière les barreaux

Ils sont généralement condamnés à des peines de vingt ans de prison et parfois plus. Comment vivent ces hommes que plus rien parfois ne relie au monde extérieur ? À quoi rêvent-ils ? Comment vivent-ils avec leurs crimes ? Un document rare et choc à la maison centrale d'Ensisheim, en Alsace, dans l'intimité des "longues peines". Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.