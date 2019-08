SEPT À HUIT - Défi au sommet du Mont-Blanc

Chaque été, 20 000 amateurs tentent de gravir le Mont-Blanc, un défi qui peut parfois s'avérer dangereux. Ces amoureux de la montagne ou de l'effort sont prêts à affronter des situations inconfortables pour atteindre un objectif, parvenir au sommet. À l'heure actuelle, toute personne en bonne santé peut se lancer, mais seuls un peu plus de la moitié des candidats arrivent en haut. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.