SEPT À HUIT - Disparition de Martine Escadeillas : 32 ans de mystère

C'est une lettre qui a complètement relancé l'enquête dans cette affaire. Martine Escadeillas, une jeune femme de 24 ans, a disparu en décembre 1986. Sa disparition était restée inexpliquée et son corps n'a jamais été retrouvé. La réouverture de l'enquête a abouti à l'arrestation d'un homme en janvier 2019. Un père de famille, qui pourrait être le meurtrier recherché par la police toulousaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.