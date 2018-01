SEPT A HUIT - Divorce à l'iranienne, un système à l'avantage des femmes ?

Au tribunal de la famille de Téhéran, c’est chaque jour un défilé de couples en instance de séparation. Désormais, en Iran, un divorce sur deux est prononcé dans les 5 premières années de vie commune et les femmes sont de plus en plus souvent à l’origine des séparations. Au pays des Mollahs, quels sont les droits des femmes en matière de divorce ? Le système serait-il en réalité à l’avantage des Iraniennes ? Si 2.300 hommes sont en prison pour des problèmes de dots non payées quand d'autres finissent totalement ruinés, certaines femmes ayant obtenu le divorce dans les classes populaires sont stigmatisées.