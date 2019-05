SEPT À HUIT - El Nido, la plage du paradis

Le village El Nido, sur l'île de Palawan, aux Philippines, possède parmi les plus belles plages au monde. Un paradis, qui, depuis quelques années a attiré les Français. Des centaines d'expatriés s'y sont construit une nouvelle vie. Ils y ont monté leurs commerces et ont misé sur un boom touristique. Désormais, ce coin de paradis fait figure de petite colonie française, où l'on peut déguster une bonne bouillabaisse à 11 000 kilomètres de Marseille. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.