SEPT À HUIT - Élisabeth Quin raconte son combat contre la cécité

Depuis quelques années, Élisabeth Quin voit de moins en moins bien. La journaliste d'Arte est atteinte d'un double glaucome. Une maladie qui ronge ses nerfs optiques, détériore sa vue avec, à terme, le risque de la rendre aveugle. Aujourd'hui, son traitement ne suffit plus et elle hésite à accepter une opération dangereuse. L'animatrice télé raconte ses angoisses dans le portrait de la semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.