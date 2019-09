SEPT À HUIT - En Charente-Maritme, un chirurgien est soupçonné d'être un prédateur sexuel

À Jonzac (Charente-Maritime), une fillette de 6 ans a peut-être permis de mettre au jour l'une des plus grosses affaires de l'histoire criminelle française. Elle a dénoncé un homme, son voisin, qui l'aurait violée. C'est en perquisitionnant chez lui que les enquêteurs ont découvert l'ampleur de l'affaire. Le Dr Joël Le Scouarnec, spécialisé en chirurgie digestive, est aujourd'hui soupçonné d'abus sexuel sur plus de 200 enfants depuis 1989. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.