SEPT À HUIT - Les enfants drag-queens

Les drag-queens sont le plus souvent des hommes homosexuels qui se travestissent en femmes aux atours excessifs et à l'allure provocante. Depuis quelques années aux États-Unis, des enfants se sont mis à effectuer le même genre de performance. On les appelle les "drag kids". Ils sont suivis par les milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.