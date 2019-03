SEPT À HUIT - Les enfants sacrifiés de Daesh

Des bébés et leurs mères étaient retranchés dans le dernier bastion de l'État islamique à Baghouz. Leurs parents, des djihadistes venus du monde entier, ont refusé de quitter cette ville, malgré les cessez-le-feu et les corridors sanitaires. Ces enfants sont les premières victimes innocentes de cette guerre qui a duré quatre ans. Dans un hôpital du nord-est de la Syrie, ce sont des ennemis Arabes et Kurdes de Daesh qui font tout pour les sauver. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.