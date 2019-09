SEPT À HUIT - Entre Rocky et Rambo, Sylvester Stallone se confie sur sa carrière

Sylvester Stallone a été l'un des rares grands acteurs à avoir créé lui-même le personnage qui l'a rendu célèbre. Avec Rocky, il a changé son statut de comédien de seconde zone abonné aux rôles de gros-bras. Rambo a conforté son statut d'icône de l'Amérique. C'est pour ce rôle qu'il revient bientôt sur les écrans, à 73 ans, avec les muscles encore saillants et un regard de sage ironique sur sa carrière. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.