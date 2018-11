SEPT À HUIT - Comment est évalué le risque de récidive d'un détenu

Violeurs ou meurtriers, condamnés à des peines de plus de dix ans de prison minimums, ils jouent leur liberté conditionnelle à la prison lilloise de Sequedin. Pendant six semaines, ils sont confrontés à des experts chargés d'évaluer leur dangerosité. Exceptionnellement, Sept à Huit a pu assister à ces évaluations qui parfois font froid dans le dos. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.