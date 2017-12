Johnny Hallyday est décédé mercredi 6 décembre 2017, des suites d'un cancer. Le décès de l'une des plus stars françaises laisse un pays entier et des générations de fans endeuillés. Depuis plusieurs jours, des milliers d'anonymes et des célébrités lui rendent hommage à travers toute la France. Pour eux, c'est une page de leur vie que se tourne et c'est un pilier du patrimoine français qui disparaît.