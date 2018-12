SEPT À HUIT - Le fentanyl fait des ravages en Amérique du Nord

Le fentanyl est aujourd'hui l'une des drogues les plus mortelles au monde. Plusieurs stars américaines, dont Prince, en sont mortes. Cet antidouleur est si puissant que la moindre erreur de dosage peut être fatale. Aux États-Unis, l'espérance de vie a baissé à cause des overdoses. À Vancouver, au Canada, les pompiers passent leur temps à réanimer des toxicomanes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.