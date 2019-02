SEPT À HUIT - Florence raconte son combat contre la maladie d'Alzheimer

Elle ne prévoit jamais à l'avance par peur d'oublier et ne se rappelle pas de ce qu'elle a fait la veille. Florence, 48 ans, est atteinte d'Alzheimer. Une maladie qui grignote peu à peu sa mémoire et qui fait de sa vie un puzzle à reconstituer au quotidien. Elle témoigne dans le portrait de la semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.