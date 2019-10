SEPT À HUIT - Grigny 2, une copropriété en enfer

Dégradations, insécurité, insalubrité, surendettement… un reportage choc dans la plus grande copropriété de France qui part à la dérive et est devenue un cauchemar pour ses habitants. À Grigny 2, dans l’Essonne, les dealers et les marchands de sommeil font la loi, les commerçants désertent et les syndics se cachent. Un document et une plongée en enfer saisissante. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.