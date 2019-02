SEPT À HUIT - Incendie meurtrier à Paris, le lourd passé psychiatrique de la suspecte

Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie a ravagé un immeuble du XVIe arrondissement de Paris. Dix personnes ont été tuées et quatre-vingt-seize autres blessées. Une suspecte a été arrêtée en quasi flagrant délit. Qui est cette femme de 40 ans au lourd passé psychiatrique et qui est soupçonnée d'être à l'origine du drame ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.