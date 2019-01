SEPT À HUIT - "J'ai été violée par un frère" : une ex-carmélite témoigne

Claire, ex-carmélite, affirme avoir été violée par un frère. Aujourd'hui, elle a quitté les ordres religieux et est devenue professeure d'anglais. Avec une confiance perdue en l'Église et en ses représentants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.