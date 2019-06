SEPT À HUIT - Jean D’Artigues : la vie jusqu'au bout, avec la maladie de Charcot

Jean d'Artigues vit depuis huit ans avec la maladie de Charcot, mais il a choisi de vivre sa nouvelle vie à fond. Exploit sportif, histoire d'amour inattendue, accomplissement sur le plan spirituel, il a tout réalisé grâce à celle-ci. Alors comment a-t-il encaissé le diagnostic de sa pathologie et décidé d'une deuxième vie pleine de satisfaction ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.