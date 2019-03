SEPT À HUIT - Jeanne Calment, la doyenne de l’humanité est-elle vraiment morte à 122 ans ?

Et si la doyenne de l’humanité, morte à Arles en 1997 à 122 ans avait menti sur son âge ? C’est la folle hypothèse que soutiennent aujourd’hui des chercheurs russes et qui déclenche une polémique mondiale. La fille, Yvonne, aurait pris l’identité de sa mère à la mort de cette dernière. Enquête sur une super centenaire devenue un symbôle et l’objet de toutes les passions. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.