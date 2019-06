SEPT À HUIT - Quand la jeunesse irakienne fait renaître Bagdad des cendres de la guerre

Après seize années de guerre et d'attaques terroristes, un vent de liberté souffle sur Bagdad. Une partie de la jeunesse irakienne veut aujourd'hui s'exprimer et faire la fête. Dans la ville, des noceurs ont leur lieu de rassemblement, mais ils transgressent des tabous profondément ancrés. Une évolution qui n'est pas sans risque ni sans dérive. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.