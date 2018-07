ROUTE - Entre Lyon et la frontière espagnole, les autoroutes A7 et A9 sont sillonnées chaque été par des millions de vacanciers. Tout au long de ce ruban de bitume, Sept à Huit a accompagné patrouilleurs, dépanneurs, gendarmes, personnel d'une station-service et journalistes de la radio 107.7 et ses 6 millions d'auditeurs quotidiens, le temps d'un weekend de départs en vacances.