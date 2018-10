SEPT A HUIT - L'Enfer conjugal raconté par celles qui l'ont vécu

Elles ont toutes les trois, successivement, vécu avec cet homme, ont eu des enfants avec lui. Et puis un jour, l’une d’elle porte plainte. Les deux autres libèrent alors leur parole et racontent le même enfer… Luis, leur compagnon serait un prédateur qui les aurait violées. Des accusations que son actuelle compagne dément vigoureusement tandis que l'auteur de ces faits dort en prison, condamné à 12 ans de prison et dont le procès en appel débute.le 6 novembre prochain. Ce reportage est issu de l'émission Sept à Huit du dimanche 14 octobre 2018, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soirs.