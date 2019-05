SEPT À HUIT - L'hôpital de Lille au chevet des enfants

Au pôle urgence de l'hôpital universitaire de Lille, un service est dédié aux enfants et aux adolescents de moins de 15 ans. On y reçoit 30 000 patients par an et on y soigne les petits bobos comme les accidents domestiques, les premières causes de mortalité chez les petits. Les soignants y appliquent des trésors de techniques médicales et de diplomatie pour rassurer les enfants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.