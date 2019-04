SEPT À HUIT - L'ombre d'un prédateur

Jean-Christophe Quenot, professeur de français à Singapour, est soupçonné d'avoir violé des enfants de plusieurs pays asiatiques. Son arrestation en deux temps, à Bangkok, puis dans l'est de la France, a fait de ce suspect de 51 ans, originaire de Besançon, un symbole de la lutte contre la pédophilie en Asie du sud-est. Qualifié de prédateur compulsif, il était pourtant apprécié par ses anciens élèves et collègues. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.