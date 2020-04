Sept à huit : La quotidienne du vendredi 3 avril 2020

Rédaction en chef : Philippe Pécoul et Harry Roselmack TF1 a décidé de proposer du lundi au vendredi à 19 heures, le magazine d'information Sept à Huit - La quotidienne. Au cœur de la crise qui frappe la France aujourd’hui, Harry Roselmack présentera chaque jour ce nouveau rendez-vous d’information avec des reportages inédits.Comment les familles, les entreprises, les personnels soignants, les commerçants, les personnes isolées affrontent-ils cette épidémie et ses conséquences ? Les équipes de Sept à Huit mobilisées seront à l'écoute des Français pour raconter leurs expériences de vie, leurs difficultés et leurs initiatives face à cette situation exceptionnelle.