SEPT À HUIT - Le château de la Belle au bois dormant

Quand il avait écrit la Belle au bois dormant, Charles Perrault se serait inspiré du château d'Ussé. Cet édifice, qui se trouve à Rigny-Ussé (Indre-et-Loire), est désormais la demeure du duc et de la duchesse de Blacas, mais c'est aussi une PME. Les touristes qui le visitent, les événements qui y sont organisés, son vignoble... Tout cela finance l'entretien et la restauration du château. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.