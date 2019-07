SEPT À HUIT - Le dernier maharadjah

Jadis, ils régnaient sur leurs royaumes comme des seigneurs. Les maharadjahs n'ont plus de pouvoir politique. Gaj Singh, deuxième du nom, lui, s’accroche encore à la grandeur de ses ancêtres, les seigneurs de Jodhpur au Rajasthan. Pour préserver son immense patrimoine, il a dû se résoudre à ouvrir son fastueux palais aux visiteurs et a converti toute une aile en hôtel 5 étoiles. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.