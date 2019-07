SEPT À HUIT - Le festin des requins

On appelle ce phénomène le "sardine run". Entre juin et juillet, des milliards de sardines viennent frayer au large des côtes de l’Afrique du Sud. Certains bancs peuvent atteindre plusieurs kilomètres et 30 mètres de profondeur. Un vrai festin pour des centaines de prédateurs marins. Des plongeurs du monde entier viennent profiter de ce spectacle unique. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.