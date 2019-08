SEPT À HUIT - Les disparus de Mirepoix

Le 30 novembre 2017 Christophe Orsaz, 46 ans, et sa fille Célia, 18 ans, disparaissent dans l'Ariège. Pendant des mois, l'image de ce père de famille a été écornée et certains ont même eu des doutes sur son rôle dans cette affaire. En réalité, il n'en était rien. Dans le plus grand secret, les enquêteurs creusaient une piste, qui les a menés vers deux suspects qui ont reconnu avoir tué Christophe et Célia. Leur profil et leurs motivations font froid dans le dos. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.