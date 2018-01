Ils se surnomment les « raccommodeurs de châteaux » ! Ces 30 dernières années, Jacques et Catherine Guyot ont acheté et retapé cinq châteaux pour les ouvrir aux visiteurs. Une passion qu’ils ont transmis à leurs 4 enfants. Aujourd’hui, les deux générations prennent des risques fous pour sauver et faire revivre le patrimoine en péril. Une incroyable saga familiale. Un sujet de Louis Olivier et Jean-Marc Giovanangelli.