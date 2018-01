Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité qui a poussé les restos du cœur à mettre en place une distribution alimentaire mobile, pour aller à la rencontre de ces milliers de français isolés et fragiles. Dans le Loir et Cher, au volant de son camion, Martine apporte des repas mais aussi une présence et des sourires. Un sujet de Jean-François FIREY, Edouard BRITSCH, Franck DHELENS