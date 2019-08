SEPT À HUIT LIFE - À la découverte du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes

C'est la plus grande retenue d'eau de France : un lac artificiel de 3 000 hectares cerné par les sommets des Hautes-Alpes. Serre-Ponçon est une petite mer à la montagne qui attire chaque été 40 000 touristes venus de toute l'Europe. Producteurs de spécialités culinaires locales, moniteurs de parapente ou patrons de camping, l'engouement pour ce lac créé dans les années 1950 profite aujourd'hui à toute la vallée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.