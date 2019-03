SEPT À HUIT LIFE - Addictions à l'alcool : immersion dans un centre de sevrage spécialisé

Ils ont des années d’alcool derrière eux et ont parfois tout perdu dans cet enfer. Des vies brisées, mais une dernière chance peut-être pour décrocher : un mois de cure à l’Espérance, dans l’Ain, un centre de sevrage spécialisé. Un parcours éprouvant… Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.