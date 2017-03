Europa Park situé en Allemagne est le deuxième parc d’attraction le plus fréquenté d’Europe après Disneyland Paris. Avec ses 55 attractions, dont 12 grands Huit, ses vingt spectacles ou encore ses 54 snacks et restaurants, il attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs venus du monde entier. Particularité de cette usine à loisirs : 50% des 3600 employés sont Français.