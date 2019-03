SEPT À HUIT LIFE - Amiens : une plongée dans l'inconnue de la violence nocturne

Faire cesser les violences et tous les types de troubles à l'ordre public, c'est la mission de police-secours. Ces urgentistes ne sont jamais sur des enquête au long cours, mais ils sont en première ligne de jour comme de nuit. Leur numéro d'urgence, le 17, est composé huit millions de fois chaque année. Nos journalistes ont suivi l'équipe du major Cyril, qui veille à la tranquillité des nuits d'Amiens. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.