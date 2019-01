SEPT À HUIT LIFE - Antonino Mercuri, thérapeute respectable ou gourou manipulateur ?

Installé depuis 30 ans à Paris, Antonino Mercuri s'est taillé une réputation de guérisseur. Des proches de certains de ses patients le décrivent cependant comme un gourou. Mis en examen pour abus de faiblesse, escroquerie et exercice illégale de la médecine, l'homme de 56 ans a passé quatre mois en détention. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.