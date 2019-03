SEPT À HUIT LIFE - Après l'accident, une autre vie

Se relever, apprendre à vivre avec son handicap : ce sont les objectifs de Romain, Lucie et Michael. Ces jeunes patients, admis au centre de réadaptation de Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, ont dû renaître dans la douleur après de graves accidents de la route. Leurs membres ne répondent plus, mais leurs cœurs, leurs mentales et leurs entourages sont bien présents. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.