SEPT À HUIT LIFE - Bordeaux : la traque aux cambrioleurs

L'interrogatoire est un moment clé du travail des enquêteurs de la brigade d'atteinte aux biens de Bordeaux. Face à des cambrioleurs souvent récidivistes, de plus en plus prudents, ce genre d'unité spécialisée n'élucide que treize pourcents des vols sur lesquelles elles enquêtent. Mais avec l'aide de l'ADN et de la vidéosurveillance, les policiers parviennent à faire tomber les bandes organisées qui volent avec violence. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.