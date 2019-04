SEPT À HUIT LIFE - Camelots, la passion des rois de la vente

Les camelots font le spectacle depuis presque deux siècles dans les foires et sur les marchés. À l'heure du e-commerce, où tous les produits de la planète sont disponibles en un clic, ces artistes de la vente font de la résistance. Ces saltimbanques du commerce ont du bagout et savent se montrer persuasifs pour rendre convainquant, voire séduisant, un produit. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.