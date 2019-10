SEPT À HUIT LIFE - Ces Français qui glanent pour vivre

Le glanage est plus fréquent dans notre pays, par nécessité, mais aussi parfois par militantisme. Nous avons suivi un glaneur, qui récupère les invendus de certains magasins, des fins de braderies ou de récoltes dans les champs. Une grande partie de ce qu'il mange ou de son mobilier ne lui a rien coûté. Cela lui prend du temps, de l'énergie et un sens de la débrouille un peu supérieur à la moyenne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.