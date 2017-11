REPLAY - La chirurgie esthétique s'est considérablement modernisée ces 20 dernières années. Encore réservée aux personnes âgées et aisées il y a quelques années, elle est désormais à portée de tous. Que ce soit pour affiner une silhouette, refaire un nez ou éliminer des poches sous les yeux, cette chirurgie attire des patients de plus en plus jeunes.