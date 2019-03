SEPT À HUIT LIFE - Le combat de Didier et Corinne contre l'illettrisme

Faire ses courses, passer son permis ou trouver du travail, toutes ces choses que l'on est amené à faire dans une vie deviennent de vrais défis quand on ne sait ni lire ni compter. Deux millions et demi de personnes sont illettrées dans l'Hexagone. Parmi eux, Didier et Corinne ont choisi d'apprendre. À près de cinquante ans, ils se sont rapprochés d'une association qui lutte contre leur handicap. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.