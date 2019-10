SEPT À HUIT LIFE - Comment la foodtech révolutionne la pause déjeuner des salariés

Des repas aussi bons qu'à la maison, équilibrés avec des produits frais, livrés rapidement et commandés en quelques clics. Cette routine devenue évidente pour des milliers de salariés est un petit miracle quotidien. Des restaurateurs mélangent savoir-faire cuisinier et haute technologie pour assurer la fraîcheur des plats. Mais aussi prévoir le volume des commandes à venir. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.